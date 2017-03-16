Режиссер Андрей Кончаловский приедет во Владивосток
Мэтр отечественного кинематографа собирается в юбилейный тур по регионам России.
Мэтр отечественного кинематографа собирается в юбилейный тур по регионам России.
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
Накануне своего 80-летия режиссер Андрей Кончаловский предпримет юбилейный тур по регионам России. Первые мероприятия состоятся 16 марта в Нижнем Новгороде. В числе прочих городов мэтр отечественного кинематографа посетит и Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
— Этот проект дает прекрасную возможность привлечь внимание нового поколения к фильмам, ставшим классикой советского и российского кино, подарить зрителям встречу с русским реалистическим театром. А также пригласить жителей наших городов встретиться с Андреем Кончаловским и из первых уст услышать историю художника, работавшего в Европе и Америке и вернувшегося на Родину трудиться на благо своей страны, — прокомментировали начинание мэтра в его
Справка: В качестве режиссера Андрей Кончаловский снял 30 фильмов, поставил девять спектаклей, в том числе пять опер и несколько массовых представлений. В числе последних работ Кончаловского — чеховская трилогия в Театре Моссовета и фильм «Рай», удостоенный «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. Кроме того, на его счету — шесть книг и более 100 публицистических статей. Андрей Кончаловский — президент киноакадемии «Ника», лауреат многих международных кинематографических премий.
Как сообщила «Известиям»
— Погружаться в неизведанное очень интересно, — рассказал «Известиям» Кончаловский. — Можно сказать, мне открылись возможности искать другие ценности в том, что называется «язык кинематографа».
«Рай», в котором главную женскую роль сыграла жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая, стал для него важной вехой, личным высказыванием.
— Вторая мировая война — пример того, как целая нация провалилась в зло, — пояснил Кончаловский. — Если бы зло не рядилось в красивые одежды, не так рьяно все кидались бы в этот омут, в эту мутную реку. Но чтобы зло было соблазнительным, оно не должно выглядеть как зло. И тогда можно обнаружить, что идея устранить целую нацию не только допустима, но кажется единственно возможным решением. «Да, я служу злу, потому что в результате это будет добро».
Для показа в юбилейном туре будут отреставрированы такие фильмы мастера, как «Первый учитель», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Сибириада», «Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Курочка Ряба». Благодаря содействию фонда «Искусство, наука и спорт» работы Кончаловского будут доступны и для слабовидящих зрителей. В городах, где имеются специально оборудованные кинотеатры, пройдут показы картины «Рай» с тифлокомментариями.
Также в рамках юбилейного года состоится визит Андрея Кончаловского на Дальний Восток: режиссер посетит Хабаровск, Благовещенск,