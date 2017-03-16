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07:32 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские пенсионеры жалуются на задержку выплат

Красноярские пенсионеры пожаловались на задержку выплат — в течение всего дня денег на счетах не было, пожилые люди привыкли получать пенсии значительно раньше. Возмущённые горожане обратились в редакцию «Вестей».

Источник: Reuters

Во всех отделениях банков, которые выдают пенсии, с утра настоящий ажиотаж. Старики пришли получать гарантированные им государством деньги, но оказалось, что на счетах пусто.

 — Там полный тамбур пенсионеров, с такими же клюшками, как у меня, стоят пожилые люди, ждут. Двери открыли ровно в 00. Все, конечно, талончики понабрали. Объявляют, подхожу — деньги ещё не перевели.

 — Уже платёжки пришли, надо платить — ведь пеня идёт, а платить нечем. Пенсии нет, а потом мы будем виноваты.

В пенсионном фонде заявили: никакой задержки нет — финансовая цепочка достаточно протяжённая, для того чтобы деньги дошли до адресата, требуется несколько часов. «Все финансовые потоки идут через федеральное казначейство. Отделение сегодня перечислило, казначейство принимает эстафету и перечисляет банкам. Могу сказать, что с утра пошли эти платёжки и с обеда федеральное казначейство тоже отработало», — пояснила начальник управлении организации назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю Татьяна Брыксина.

От пенсионного фонда отправляются немалые деньги — только в крае через 28 банков больше 10 миллиардов рублей ежемесячно. Поэтому пенсии выдаются в одни и те же даты. Деньги пенсионерам теперь перечисляются в два потока — 15 и 21 числа каждого месяца. Причём предусмотрен и своеобразный зазор — 2−3 дня. Это сделано для того, чтобы избежать технических сбоев, или если день пенсии выпадает на выходной.

Деньги начали поступать во второй половине дня и сейчас все выплаты уже находятся на счетах пенсионеров.

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