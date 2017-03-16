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05:27 (мск), источник: Вести Приморье

Директор рыбохозяйственного центра в Приморье задержан за превышение полномочий — суд

Директор Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр) Лев Бочаров задержан по подозрению в превышении полномочий, вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассмотрен в пятницу, 17 марта.

Источник: Вести Приморье

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда Владивостока.

«15 марта во Фрунзенский районный суд поступили материалы дела в отношении Льва Бочарова. В этот же день суд рассмотрел вопрос о законности задержания Бочарова. Суд продлил срок задержания до 72 часов. Вопрос об избрании в его отношении меры пресечения будет рассмотрен судом 17 марта», — сказал собеседник агентства.

До этого официального подтверждения задержания Бочарова не было.

Как сообщалось ранее, осенью прошлого года Счетная палата выявила факт незаконной продажи центром десяти белух в Китай, в результате чего учреждение получило 42 млн рублей. По данным ведомства, морские млекопитающие были выловлены для научно-исследовательских и контрольных целей в рамках квот, предоставленных ТИНРО-Центру в 2012 году. Учреждение, однако, вывозило животных для продажи за пределы России, хотя этот вид деятельности не предусмотрен его уставом.

ТИНРО-Центр входит в структуру Росрыболовства и является ведущим и крупнейшим научно-исследовательским учреждением Дальнего Востока, занимающимся изучением ресурсов Тихого океана и новых районов лова для дальневосточных рыбаков.

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