Спасатели взрывают лед на реках ВКО
В ВКО, чтобы снять возможную угрозу поднятия уровня реки, специалисты ДЧС ВКО провели профилактические взрывные работы на уязвимых участках, где ранее наблюдались зажоры: в поселках
В ВКО, чтобы снять возможную угрозу поднятия уровня реки, специалисты ДЧС ВКО провели профилактические взрывные работы на уязвимых участках, где ранее наблюдались зажоры: в поселках
По данным ведомства, чрезвычайная ситуация сложилась в районе реки Уба и сейчас находится под особым контролем спасателей. Всего угроза подтопления грозит нескольким районам области: Глубоковскому, Шемонаихинскому, Зыряновскому,
В целом спасатели готовы к устранению возможных последствий и уже укомплектованы специализированные отряды общей численностью порядка 1000 человек, 270 единиц техники и плавсредств.
Чтобы избежать неприятных последствий жителям частных секторов, рекомендуют заблаговременно очищать подворья, вывозить снег, очищать арыки и канавки от мусора.