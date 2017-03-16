Спасатели взрывают лед на реках ВКО

По данным ведомства, чрезвычайная ситуация сложилась в районе реки Уба и сейчас находится под особым контролем спасателей. Всего угроза подтопления грозит нескольким районам области: Глубоковскому, Шемонаихинскому, Зыряновскому, Катон-Карагайскому, Курчумскому, а также городам Риддеру и Усть-Каменогорску.

В целом спасатели готовы к устранению возможных последствий и уже укомплектованы специализированные отряды общей численностью порядка 1000 человек, 270 единиц техники и плавсредств.

Чтобы избежать неприятных последствий жителям частных секторов, рекомендуют заблаговременно очищать подворья, вывозить снег, очищать арыки и канавки от мусора.