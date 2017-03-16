В Красноярске стали меньше покупать жильё

В Красноярске в январе и феврале 2017 года заметно снизилось количество заключённых сделок купли-продажи на жилую недвижимость, как по сравнению с концом году, так и с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщают в Росреестре Красноярского края.

Серьёзно просел вторичный рынок жилья, который в прошлом году пользовался популярностью — в январе было заключено 3409 сделок (это меньше на 11% по сравнению с январем 2016 г.), в феврале — 4968 (упал на 18%). Выдача ипотеки на подержанные квартиры в январе почти не изменилась, а вот в феврале и она снизилась на 13%. В целом, ипотечных сделок в январе 2017 г. в крае заключили на 15% меньше по сравнению с январем 2016-го, а в феврале снижение произошло на 45% по сравнению с февралём 2016 г.

Однако, в долевом падения не произошло. Напротив, случился небольшой рост. Количество договоров долевого участия в строительстве в январе выросло на 1%, в феврале — на 8%, 725 и 1112 соответственно.