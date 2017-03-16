В Пермском доме престарелых пожилых людей кормили просроченной едой

Пенсионеров, которые живут в Верхне-Курьинском геронтологическом центре, кормили некачественной едой.

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми провели проверку в доме престарелых. Они выяснили, что компания, предоставляющая услуги по организации лечебного питания, допускала многочисленные нарушения условий, сроков хранения и термической обработки продуктов.

Прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководства дома геронтологического центра. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.