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07:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском доме престарелых пожилых людей кормили просроченной едой

Организация нарушала условия и сроки хранения лечебного питания.

Пенсионеров, которые живут в Верхне-Курьинском геронтологическом центре, кормили некачественной едой.

Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми провели проверку в доме престарелых. Они выяснили, что компания, предоставляющая услуги по организации лечебного питания, допускала многочисленные нарушения условий, сроков хранения и термической обработки продуктов.

Прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководства дома геронтологического центра. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

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