В Пермском доме престарелых пожилых людей кормили просроченной едой
Организация нарушала условия и сроки хранения лечебного питания.
Организация нарушала условия и сроки хранения лечебного питания.
Пенсионеров, которые живут в
Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района Перми провели проверку в доме престарелых. Они выяснили, что компания, предоставляющая услуги по организации лечебного питания, допускала многочисленные нарушения условий, сроков хранения и термической обработки продуктов.
Прокуратура направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководства дома геронтологического центра. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.