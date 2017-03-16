Лагутенко: На новых купюрах надо изобразить не мосты Владивостока, а туман

На новой 2000-рублевой купюре лучше изобразить не мосты Владивостока, а туманы над дальневосточными морями. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил Илья Лагутенко, сообщает РИА VladNews. Певец прокомментировал тот факт, что многие соотносят новые купюры с песней «Владивосток-2000»:

— Когда я написал эту песню, она была довольно подробной такой иллюстрацией владивостокской повседневной жизни 1990-х, — сказал Лагутенко. — И я не думал, что она переживет 2000-й год. Но вот прошло уже сколько лет, настали те самые «времена почище», значит, песня оказалась отчасти пророческой. А Владивосток победил в голосовании и благодаря нашим активным поклонникам. Но я, будь у меня право голоса, изобразил бы на будущей купюре дальневосточный туман на море: попадая в него, испытываешь такую же неопределенность в будущем, как с курсами валют и прочими экономическими загадками.