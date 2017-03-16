В Омске подросток катался на маршрутке в футболе и шортах

Подросток катался на маршрутке в футболке и шортах. Видеозапись выложили в группе «Омск ВК» очевидцы.

Они рассказали, что ребёнок ехал в маршрутке № 568, при том одет он был совсем не по погоде — в футболку и шорты. Ребёнок выглядел очень исхудавшим, к тому же его поведение вызвало много вопросов у очевидцев. Как стало известно позже, у подростка задержка психического развития.

Омичи позвонили в полицию, сообщили о найденном ребёнке, которому срочно требуется помощь. Водитель маршрутки также пообещал, что обратится к правоохранителям.

Пользователи в соцсети сообщили, что ребёнок воспитывается в неблагополучной семье. Они намерены обратиться в службу опеки, чтобы подобных инцидентов с подростком больше не случалось.