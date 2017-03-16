Омские школьники станцевали на балу в стиле 1812 года: фоторепортаж

Бал Ушакова собираются сделать традицией. Пока это не очень масштабное мероприятие, проходившее в актовом зале института водного транспорта, который оказался слишком тесен для полутора сотен старшеклассников. Но, похоже, школьникам идея понравилась: чтобы блеснуть на паркете, они целый месяц занимались историческими танцами после уроков. А выбор платьев оказался не менее ответственным, чем на выпускной вечер.

Интерес школьников к историческому антуражу активно поддержали власти. Директор департамента образования Екатерина Спехова поделилась идеей устраивать балы выпускников на Соборной площади. По ее словам, молодежь устала от дискотек, и танцы позапрошлого века должны составить им конкуренцию.

— Я уверена, что этот опыт мы будем транслировать. У нас есть идея — сделать большой бал выпускников всего города, провести его на Соборной площади. С учетом того, что часть ребят уже научилась танцевать, такое мероприятие все ближе и ближе, — заявила Спехова.

В обязательной программе были три танца, популярных в начале 19 века: полонез, вальс и менуэт. Каждому из них школьников обучали профессиональные хореографы. А вот костюмы, которые оценивались отдельно в программе дефиле, ребята добывали самостоятельно. В большинстве случаев девушки специально покупали вечерние платья современного кроя, которые подойдут и для выпускных, и для других праздников. Хотя изредка мелькали кринолины, выглядевшие вполне аутентично. Молодые люди, как на настоящем балу, делились на штатских и военных — курсантов-речников, в данном случае.

Важной частью бала был конкурс. Мастерство и наряды участников оценивало жюри, присуждавшее титулы короля и королевы бала. Лучшие пары получили награды на сцене.