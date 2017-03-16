Казахстан временно отказался от ЭРА-ГЛОНАСС
Стартовавшая 1 января 2017 года система уже не работает.
Стартовавшая 1 января 2017 года система уже не работает.
Система оповещения экстренных служб о ДТП
В качестве срока временного отключения указываются два месяца. А в качестве причины — антитеррористические меры. Издание уточняет, что даже после возврата в рабочее состояние
Стартовавшую в рабочем режиме российскую
На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.
Предприятие «АЗИЯ АВТО», расположенное в
Кроме этого, в декабре 2016 года на конвейер «АЗИЯ АВТО» встал весь модельный ряд Lada. Кроме российских автомобилей предприятие выпускает Chevrolet, Kia и Skoda. Требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС вступило в силу 1 января 2017 года.