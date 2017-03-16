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07:46 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстан временно отказался от ЭРА-ГЛОНАСС

Стартовавшая 1 января 2017 года система уже не работает.

Источник: Informburo.kz

Система оповещения экстренных служб о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС, стартовавшая в Казахстане вслед за Россией, отключена указанием вышестоящих организаций. Об этом сообщило ИА REGNUM со ссылкой на неназванный источник.

В качестве срока временного отключения указываются два месяца. А в качестве причины — антитеррористические меры. Издание уточняет, что даже после возврата в рабочее состояние ЭРА-ГЛОНАСС сменится казахстанской системой реагирования и информирования — ЭВАК, которая должна начать свою работу до конца 2017 года. Обе системы будут синхронизированы.

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Стартовавшую в рабочем режиме российскую ЭРА-ГЛОНАСС уже готовят к изменению функционала. Таким образом ситуацию с ввозом автомобилей на территорию РФ ждут послабления. По информации источника ИА REGNUM, никаких изменений в функциях ЭВАК ожидать не стоит. Это значит, что ситуация с ввозом автомобилей на территорию Казахстана, в отличие от РФ, кардинально не изменится.

На данный момент во всех крупных региональных центрах Казахстана, а также Астане и Алматы, созданы рабочие места операторов ЭВАК, базирующиеся в департаментах по чрезвычайным ситуациям. Система прошла тестирование в декабре прошлого года.

Предприятие «АЗИЯ АВТО», расположенное в Усть-Каменогорске, выпускает две модели авто, оснащаемых ЭРА-ГЛОНАСС. Это седан LadaVesta и хэтчбек LadaXray.

Кроме этого, в декабре 2016 года на конвейер «АЗИЯ АВТО» встал весь модельный ряд Lada. Кроме российских автомобилей предприятие выпускает Chevrolet, Kia и Skoda. Требование об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе спутниковой группировки ГЛОНАСС вступило в силу 1 января 2017 года.

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