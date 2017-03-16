В Иркутской области закрыта еще одна ледовая переправа
Зимняя трасса стала опасной для автомобилистов.
Зимняя трасса стала опасной для автомобилистов.
Очередная ледовая переправа закрылась в Иркутской области. Как сообщает
Причиной закрытия переправы послужило таяние льда на реке
Ледовая дорога по реке Кута разрушена путём распиловки льда и его зачернения, чтобы автомобилисты не смогли воспользоваться проездом, рискуя собственной жизнью.
На сегодня продолжают действовать 49 ледовых переправ в 19 районах Приангарья.