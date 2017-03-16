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06:41 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутской области закрыта еще одна ледовая переправа

Зимняя трасса стала опасной для автомобилистов.

Очередная ледовая переправа закрылась в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, перестала функционировать зимняя дорога в Усть-Кутском районе через реку Кута «Усть-Кут-Курорт».

Причиной закрытия переправы послужило таяние льда на реке из-за потепления. На его поверхности уже появились участки воды. Передвижение по зимней трассе в Усть-Кутском районе становится опасным для жизни.

Ледовая дорога по реке Кута разрушена путём распиловки льда и его зачернения, чтобы автомобилисты не смогли воспользоваться проездом, рискуя собственной жизнью.

На сегодня продолжают действовать 49 ледовых переправ в 19 районах Приангарья.

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