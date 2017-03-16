Получить квартиры 49 сиротам в Иркутской области помогли судебные приставы

Об этом 16 марта 2017 года сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Все эти сироты, уже выросшие и покинувшие детдома, имели право на жильё от государства, но не дождались и подали в суды иски в отношении министерства имущественных отношений Иркутской области. Суд удовлетворил иск. Как отмечает пресс-служба, министерство тоже заинтересовано в том, чтобы бывшие воспитанники детдомов и школ-интернатов не скитались по общежитиям и съёмным квартирам, а обрели своё жильё. В ближайшее время приставы должны добиться выдачи жилья ещё 42 сиротам.