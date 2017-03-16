Получить квартиры 49 сиротам в Иркутской области помогли судебные приставы
Благоустроенные квартиры получили 49 сирот в Иркутске, Шелехове и Бирюсинске Тайшетского района благодаря судебным приставам.
Благоустроенные квартиры получили 49 сирот в Иркутске, Шелехове и Бирюсинске Тайшетского района благодаря судебным приставам.
Об этом 16 марта 2017 года сообщает
Все эти сироты, уже выросшие и покинувшие детдома, имели право на жильё от государства, но не дождались и подали в суды иски в отношении министерства имущественных отношений Иркутской области. Суд удовлетворил иск. Как отмечает