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06:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Получить квартиры 49 сиротам в Иркутской области помогли судебные приставы

Благоустроенные квартиры получили 49 сирот в Иркутске, Шелехове и Бирюсинске Тайшетского района благодаря судебным приставам.

Об этом 16 марта 2017 года сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Все эти сироты, уже выросшие и покинувшие детдома, имели право на жильё от государства, но не дождались и подали в суды иски в отношении министерства имущественных отношений Иркутской области. Суд удовлетворил иск. Как отмечает пресс-служба, министерство тоже заинтересовано в том, чтобы бывшие воспитанники детдомов и школ-интернатов не скитались по общежитиям и съёмным квартирам, а обрели своё жильё. В ближайшее время приставы должны добиться выдачи жилья ещё 42 сиротам.

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