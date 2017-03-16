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07:12 (мск), источник: VN.ru

Показательное кормление пингвинов состоится в Новосибирском зоопарке

Группа из семи пингвинов (два самца и пять самок) живет в Новосибирске меньше года. Специалисты зоопарка решили рассказать, какую рыбу едят пингвины, откуда ее доставляют и почему пингвинов кормят с рук.

Пингвины требуют особых условий содержания, и кормят их тоже по-особому. В ближайшие субботу и воскресенье у посетителей Новосибирского зоопарка будет возможность увидеть, как это происходит, и узнать любопытные факты. Сотрудники зоопарка будут комментировать весь процесс.

«Наши биологи расскажут, какую рыбу едят пингвины, откуда ее доставляют, почему пингвинов кормят с рук и как узнают, что они наелись, — рассказала VN.ru начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — Про привычки и характеры наших пингвинов тоже расскажем».

Показательные кормления пингвинов Гумбольдта состоятся в субботу, 18 марта, и в воскресенье, 19 марта, в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Начало в 16.30.

Добавим, что в группе из семи пингвинов Гумбольдта два самца и пять самок. Все птицы 2015 года рождения. Их доставили из Москвы. По словам представителя администрации зоопарка, пингвины Гумбольдта отличаются очень крепкими семейными связями и предпочитают держаться группой.

«Пингвины требуют особого подхода и условий содержания. Их нельзя просто высадить в открытый вольер с бассейном в теплое время года или поместить в один из вольеров зимнего павильона, — продолжает Евгения Пирожкова. — В естественной среде, а это побережье Чили и Перу, их привычные, комфортные условия — довольно холодная вода и теплый воздух. Вольер для пингвинов оборудован сложной системой кондиционирования и подачи воды».

Кроме того, питаются пингвины Гумбольдта в основном салакой, которую зоопарк закупает специально для них.

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