Омичи жалуются на запах газа в ночное время.

Очередной выброс произошёл в ночь с 15 на 16 марта. Удушливый запах газа почувствовали жители Советского округа.

Очевидцы сообщают, что над городом утром образовался смог, а в воздухе снова был запах газа.