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06:54 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи жалуются на запах газа в ночное время

В городе продолжает пахнуть одорантом.

Омичи жалуются на запах газа в ночное время.

Очередной выброс произошёл в ночь с 15 на 16 марта. Удушливый запах газа почувствовали жители Советского округа.

Очевидцы сообщают, что над городом утром образовался смог, а в воздухе снова был запах газа.

Напомним, что специалисты сейчас занимаются установлением источника запаха. По их заявлениям, одорант в малых дозах не может причинить вред здоровью человека.

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