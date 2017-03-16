Омичи жалуются на запах газа в ночное время
В городе продолжает пахнуть одорантом.
В городе продолжает пахнуть одорантом.
Омичи жалуются на запах газа в ночное время.
Очередной выброс произошёл в ночь с 15 на 16 марта. Удушливый запах газа почувствовали жители Советского округа.
Очевидцы сообщают, что над городом утром образовался смог, а в воздухе снова был запах газа.
Напомним, что специалисты сейчас занимаются установлением источника запаха. По их заявлениям, одорант в малых дозах не может причинить вред здоровью человека.