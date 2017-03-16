Ученые: Большой Барьерный риф белеет из-за потепления

Исследование феномена «отбеливания», или обесцвечивания кораллов самого большого рифа планеты провела команда ученых из австралийского Университета Джеймса Кука. Ученые пришли к выводу, что кораллы теряют цвет из-за утраты зооксантелл — микроскопических желто-зеленых водорослей, которые живут в тканях кораллового полипа.

Зооксантеллы — отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд, уверены ученые.