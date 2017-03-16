Ученые: Большой Барьерный риф белеет из-за потепления
Продолжающееся второй год подряд обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа можно остановить, только приняв меры по борьбе с глобальным потеплением, утверждают ученые.
Продолжающееся второй год подряд обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа можно остановить, только приняв меры по борьбе с глобальным потеплением, утверждают ученые.
Исследование феномена «отбеливания», или обесцвечивания кораллов самого большого рифа планеты провела команда ученых из австралийского Университета Джеймса Кука. Ученые пришли к выводу, что кораллы теряют цвет
Зооксантеллы — отдельные организмы, живущие в симбиозе с кораллами. Когда коралл подвергается стрессу или потенциально опасному воздействию, зооксантеллы его покидают. Именно это и происходит с Большим Барьерным рифом уже второй год подряд, уверены ученые.
«Изменение климата — это самая серьезная угроза Большому Барьерному рифу», — комментирует открытие один из ученых, профессор Морган Пратчетт из Университета Джеймса Кука.
В 2016 году цвет потеряло рекордное количество отдельных кораллов.
Как объясняют ученые, потеря цвета происходит
Белые кораллы вскоре могут стать новой нормой, предупреждает один из проводивших исследование ученых, профессор Терри Хьюз.
«Все зависит от того, что будут делать австралийское и другие мировые правительства, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температур», — соглашается с коллегой Морган Пратчетт.
Но еще больше времени потребуется на то, чтобы на Большом Барьерном рифе выросли новые кораллы, которые заменят уже уничтоженные.