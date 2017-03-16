В Кузбассе начались взрывные работы на затороопасных участках рек

На двух затороопасных участках Томи взорвали лед.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, взрывные работы проходили 15 марта текущего года в поселке Ортон. Было использовано 120 кг взрывчатки. Сегодня, 16 марта, планируется использовать еще 160 кг взрывчатки для подрыва льда в поселке Теба. До 24 марта взорвут лед в поселке Майзас. Во всех населенных пунктах, расположенных вдоль рек Пызас, Мрассу и Кондома, ведется пропиливание и бурение льда. Это необходимо, чтобы ослабить ледовое поле и способствовать скорейшему размыванию льда и его таянию.