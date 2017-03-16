Хоккеист «Байкал-Энергии» Иванушкин установил рекорд в тысячу голов на чемпионатах страны

Форвард ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска и национальной сборной России Евгений Иванушкин покорил уникальную вершину, забив 1000-й мяч в рамках чемпионатов страны. Спортсмену удалось это сделать в третьем матче четвертьфинальной серии, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу федерации бенди России.

«Перед “Финалом четырех” в Хабаровске на счету семикратного чемпиона мира 1001 гол в 557 проведенных матчах. Не стоит сомневаться, что Евгений порадует болельщиков своим мастерством и на дальневосточном льду», — говорится в сообщении.