В Приморье единый выпускной так и не отменили

На заседании межведомственной комиссии, посвященном единому госэкзамену, представитель департамента образования и науки Юлия Горностаева сообщила, что первыми — в пятницу, 23 июня — со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского, части Пожарского, Чугуевского, Красноармейского районов.

«В субботу, 24 июня, выпускной отметят во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населённых пунктов Пожарского, Красноармейского, Чугуевского районов», — отметила она.

Арсеньев, Артём, Михайловский район отметят выпускной в воскресенье, 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район — во вторник, 27 июня. Завершится праздничная неделя в четверг, 29 июня, в Анучинском районе.

Напомним, что единый День выпуска всех средних школ города и муниципалитета традиционно вызывает массу неудобств для школьников и их родителей. Попробуй в том же небольшом Артеме найти приличные рестораны, кафе или другое место отдыха на все выпускные классы. Однако в этом году, как и раньше, родителям придется озадачиться поиском банкетных залов заблаговременно.