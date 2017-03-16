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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области снизилась рождаемость

В целом по Сибири уровень рождаемости снизился на 3,8%, рассказали статистики.

В Новосибирской области снизилась рождаемость, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В целом по СФО по итогам 2016 года в округе родилось 267 тыс. младенцев, что на 10,7 тыс. (на 3,8%) меньше, чем в 2015 году. В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 7,4%.

В Новосибирской области в минувшем году родились 38 290 младенцев, отмечается снижение показателя на 1,9%

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