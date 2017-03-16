Субботники в парках пройдут на 75 площадках

Общегородские субботники, которые состоятся 8 и 22 апреля, пройдут на 75 площадках в столичных парках. Москвичам предложат помочь с весенней уборкой «Сокольников», Парка Горького, «Музеона», сада «Эрмитаж», усадеб «Коломенское», «Царицыно» и даже Московского зоопарка.

Субботники пройдут в зелёных зонах, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, почти во всех округах. Ожидается, что в мероприятиях примут участие порядка 25 тысяч человек.

«Им выдадут перчатки, фартуки и весь необходимый инвентарь — грабли, мётлы, мешки для сбора мусора, щётки для промывки цоколей зданий, лопаты», — отметили в Мосгорпарке.

При этом в некоторых крупных парках организуют сразу несколько площадок для субботников. Например, в Парке Горького можно будет поучаствовать в коллективном наведении порядка как на основной территории, так и на Крымской набережной и Воробьёвых горах. Полный список парков опубликуют позже.

В эти же дни — 8 и 22 апреля — субботники пройдут по всему городу, в том числе во дворах, в районных скверах и на других территориях.