В четверг по Украине пройдет мокрый снег и дождь
В четверг, 16 марта, в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Об этом в среду, 15 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В четверг, 16 марта, в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Об этом в среду, 15 марта, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер
В Карпатах снег, температура воздуха ночью и днем 0 …- 5 градусов.
В Моршине дождь с мокрым снегом, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +4 … + 6 градусов.
В Трускавце дождь с мокрым снегом, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +5 … + 7 градусов.
В Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем +9 … + 11 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер
В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +4 … + 6 градусов, днем +9 … + 11 градусов.
В Киеве облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер