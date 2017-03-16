В четверг по Украине пройдет мокрый снег и дождь

В Моршине дождь с мокрым снегом, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем ​​+4 … + 6 градусов.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью и днем ​​0 …- 5 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 7 градусов, в Закарпатье +6 … + 11 градусов.

Когда время переводят на летнее в 2017-м

В Трускавце дождь с мокрым снегом, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем ​​+5 … + 7 градусов.

В Сваляве ночью дождь с мокрым снегом, днем ​​дождь, температура ночью 0 … + 2 градуса, днем ​​+9 … + 11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+2 … + 8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем ​​дождь, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью -1 … + 5 градусов, днем ​​+4 … + 9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … + 5 градусов, днем ​​+4 … + 11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, ветер северо-западный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью 0 … — 6 градусов, днем ​​+6 … + 11 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь. Температура ночью +4 … + 6 градусов, днем ​​+9 … + 11 градусов.