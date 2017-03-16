«Благоухание свежей могилы» и «Аромат лесоповала»: Слонов выпустил ГУЛАГ-парфюм

Красноярский дизайнер Василий Слонов разработал линейку автомобильных ароматизаторов «ГУЛАГ парфюм».

«К 100-летию Октябрьской революции разработана и готова к массовому внедрению концептуально новая, трендообразующая парфюмерная линия, — пояснил автор. — В ближайшее время публике будет представлен широкий ассортимент революционных ароматов, а также областей их непосредственного применения».

Внешне ароматизатор представляет собой «ватную ёлочку». Среди названий ароматов — «Благоухание свежей могилы», «Аромат ружейного пороха», «Аромат выстрела», «Аромат лесоповала», «Мох» и запах «Свежих сибирских мухоморов». Автор открыт к предложениям красноярцев по расширению ассортимента ароматов.

Пробная партия ароматизаторов уже готова, сообщил Слонов, но купить их для своего автомобиля пока нельзя.

«Покупать можно будет только после выхода в тираж. Ждем предложения ведущих игроков рынка, западного и нашего, инвесторов и соинвесторов», — пояснил художник Newslab.ru.