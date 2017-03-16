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07:25 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье пришло аномальное тепло

Последние восемь дней среднесуточные температуры воздуха превышают климатические нормы на всей территории края на 2−6 градусов.

Эта неделя в очередной раз наглядно показала, насколько изменчива погода в марте. В начале недели почти над всей территорией края небо было затянуто облаками, шли осадки. В среду днём осадки в Приморье прекратились, а прошлой ночью небольшой снег наблюдался лишь местами на севере края. Весна всё настойчивей заявляет о себе. Последние восемь дней среднесуточные температуры воздуха превышают климатические нормы на всей территории края на 2−6 градусов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

15 марта днём в континентальных районах Приморья воздух прогрелся до +4…+10 °C. Лишь на восточном побережье было прохладнее: от 0 °C до +2 °C. Фон ночных температур прошлой ночью составил +2…+8 °C. В горных районах столбики термометров опустились до +9…+14 °C.

Тепло и солнечно было вчера и во Владивостоке. Максимальная температура воздуха в разных районах города составила от +5 °C до +7 °C, сегодня к утру похолодало до 0…+3 °C.

В четверг, 16 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. В течение дня воздух прогреется до +5…+12 °C.

Во второй половине дня во Владивостоке сохранится погода с переменной облачностью, без осадков. В послеполуденные часы температура воздуха составит +6…+8 °C.

Не изменится синоптическая ситуация и в предстоящие сутки. В крае и во Владивостоке сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. Фон как ночных, так и дневных температур сохранится на уровне предыдущих суток.

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