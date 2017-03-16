МЧС запретило автопробег внедорожников на льду Байкала

По замыслу организаторов на лёд вблизи поселка Листвянка, возле мыса Березовый, планируется выезд десяти тестовых кроссоверов и компактных внедорожников. Как сообщает 16 марта 2017 года пресс-служба ведомства, это опасно.

«Наша позиция по данному вопросу неизменна: выезд на лед вне ледовых переправ недопустим, — сказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов. — Изменения толщины и структуры льда, вызванные повышением температуры воздуха, несут угрозу жизни участникам автопробега. В последнее время мы наблюдаем негативную тенденцию превращения Байкала из священного места в предмет эксплуатации ради пиара».

МЧС на всякий случай напоминает, что за нарушение правил безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафов: граждан — от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.