МЧС запретило автопробег внедорожников на льду Байкала
Организаторам автопробега по льду Байкала «Городские легенды. Испытание Сибирью» ГУ МЧС по Иркутской области рекомендовало отказаться от его проведения.
Организаторам автопробега по льду Байкала «Городские легенды. Испытание Сибирью» ГУ МЧС по Иркутской области рекомендовало отказаться от его проведения.
По замыслу организаторов на лёд вблизи поселка Листвянка, возле мыса Березовый, планируется выезд десяти тестовых кроссоверов и компактных внедорожников. Как сообщает 16 марта 2017 года
«Наша позиция по данному вопросу неизменна: выезд на лед вне ледовых переправ недопустим, — сказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов. — Изменения толщины и структуры льда, вызванные повышением температуры воздуха, несут угрозу жизни участникам автопробега. В последнее время мы наблюдаем негативную тенденцию превращения Байкала из священного места в предмет эксплуатации ради пиара».
МЧС на всякий случай напоминает, что за нарушение правил безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафов: граждан — от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.