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11:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ремонт по ОСАГО добавит проблем автомобилистам в Иркутской области

Глава Союза автомобилистов Сибири Алексей Шабанов отметил, что поправки в законопроект пролоббированы страховыми компаниями.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Госдуме РФ во втором чтении был принят законопроект о внесении поправок в ОСАГО. Теперь при страховом случае пострадавшему будет предложено в приоритете воспользоваться ремонтом автомобиля из предлагаемого страховой компанией перечня сервисов. По мнению председателя правления Союза автомобилистов Сибири Алексея Шабанова, данная поправка была пролоббирована страховщиками. Эксперт считает, что такой ремонт не улучшит ситуацию с выплатами, а только добавит проблем автомобилистам. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Председатель правления «Союза автомобилистов Сибири» Алексей Шабанов не исключает, что автомобилистам еще предстоит столкнуться с проблемами, поскольку ремонт по страховому случаю и выплата денежных средств имеют для сервисов разный интерес.

— Для страховой компании единственная цель — заработать деньги, поэтому договоры на ремонт они будут заключать с теми сервисами, которые предложат более низкие условия. Любой сервис, который работает дешево, вынужден будет платить за ремонт автомобиля меньшую заработную плату работникам. Последние, в свою очередь, будут стремиться выполнить работу быстро и некачественно. Материалы будут применяться дешевые, китайские, — отметил Алексей Шабанов.

Эксперт отметил, что в скором времени после такого ремонта потребуется проведение аналогичных работ, но гарантийный срок уже пройдет.

Прямые выплаты будут сохранены в случае ущерба от аварии в 400 тысяч рублей, инвалидности потерпевшего полученной в результате аварии, отсутствия сервиса в пределах 50-ти км от места жительства потерпевшего или аварии, а также наличия более двух участников ДТП. Поправки в закон обретут юридическую силу через месяц со дня официального опубликования и будут касаться новых договоров.

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