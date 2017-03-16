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07:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае создают базу предприятий, загрязняющих окружающую среду

Организации, не подавшие документы для постановки на учёт, будут оштрафованы.

Источник: Reuters

Министерство природных ресурсов и экологии края ставит на учет объекты, негативно воздействующие на окружающую среду. Напомним, что с внесением изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» все предприятия и организации, работающие в сфере природопользования и оказывающие воздействие на окружающую среду, обязаны проходить государственную регистрацию.

На сегодняшний день уже зарегистрированы более тысячи объектов, которые подконтрольны региону: котельные, АЗС, объекты строительной и дорожной индустрии.

В ближайшее время в регионе появится единая база промышленных объектов с указанием источников, оказывающих влияние на окружающую среду. Подать документы на государственную регистрацию предприятия и организации были обязаны до конца 2016 года.

«Теперь, при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, инспекторы ведомства обратят особое внимание на наличие у природопользователей свидетельств о регистрации. В случае отсутствия документа нарушителей привлекут к ответственности в виде дополнительных штрафов на сумму до 100 тыс. рублей», — сообщила Юлия Гуменюк, начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами Минприроды края.

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