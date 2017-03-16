В Красноярском крае создают базу предприятий, загрязняющих окружающую среду
Организации, не подавшие документы для постановки на учёт, будут оштрафованы.
Организации, не подавшие документы для постановки на учёт, будут оштрафованы.
Министерство природных ресурсов и экологии края ставит на учет объекты, негативно воздействующие на окружающую среду. Напомним, что с внесением изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» все предприятия и организации, работающие в сфере природопользования и оказывающие воздействие на окружающую среду, обязаны проходить государственную регистрацию.
На сегодняшний день уже зарегистрированы более тысячи объектов, которые подконтрольны региону: котельные, АЗС, объекты строительной и дорожной индустрии.
В ближайшее время в регионе появится единая база промышленных объектов с указанием источников, оказывающих влияние на окружающую среду. Подать документы на государственную регистрацию предприятия и организации были обязаны до конца 2016 года.
«Теперь, при осуществлении