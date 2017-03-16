В Красноярском крае создают базу предприятий, загрязняющих окружающую среду

Министерство природных ресурсов и экологии края ставит на учет объекты, негативно воздействующие на окружающую среду. Напомним, что с внесением изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» все предприятия и организации, работающие в сфере природопользования и оказывающие воздействие на окружающую среду, обязаны проходить государственную регистрацию.

На сегодняшний день уже зарегистрированы более тысячи объектов, которые подконтрольны региону: котельные, АЗС, объекты строительной и дорожной индустрии.

В ближайшее время в регионе появится единая база промышленных объектов с указанием источников, оказывающих влияние на окружающую среду. Подать документы на государственную регистрацию предприятия и организации были обязаны до конца 2016 года.