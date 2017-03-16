Суд закрыл ветхое здание амбулатории в Железнодорожном Усть-Илимского района

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. Люди будут лечиться в Железнодорожной врачебной амбулатории и поликлинике № 2 Усть-Илимска.

Железнодорожная амбулатория, куда перешёл персонал закрытой амбулатории, начнёт работать в две смены, время приёма продлится до 19:00. Врачи из Усть-Илимска будут трудиться в амбулатории по субботам. По словам и.о. главврача Усть-Илимской городской больницы Владимира Рыбицкого, планируется организовать работу «социального такси» для малоимущих жителей микрорайона Карапчанка.

Здание Карапчанской врачебной амбулатории построено в 1977 году, деревянное. По состоянию на 1 января 2013 года, до момента передачи муниципального здравоохранения на областной уровень, износ здания составлял 60%. Капремонт не проводился. Местные власти не использовали средства, выделенные в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2011—2013 годах, так как отсутствовала проектно-сметная документация. Финансирование по программе модернизации шло в полном объёме исключительно по заявкам лечебно-профилактических учреждений при наличии ПСД. В дальнейшем, при передаче полномочий по здравоохранению на областной уровень в 2013 году, амбулатория была переведена в структуру Усть-Илимской городской больницы. Бывший главврач Олег Кухарский не принял мены по приведению здания в надлежащее состояние, не сообщил, что оно находится в критическом состоянии. В 2016 году Усть-Илимская городская больница сделала новый технический паспорт Карапчанской амбулатории, согласно которому износ здания составил 70%. Но заявку на разработку ПСД на капремонт в министерство здравоохранения вовремя не направили.

Минздрав нашёл возможность выделения 273,23 тыс. рублей на проведение работ по инженерному обследованию здания. Их планируется завершить до 20 мая. После проведения обследования строительных конструкций и на основании технического отчета будет рассмотрен вопрос капремонта старого здания или необходимость строительства нового.

Справка. Численность населения пос. Железнодорожный составляет 7155 человек, из них 1308 детей и подростков. Поселок представлен двумя микрорайонами: Карапчанка и СМП-219. Расстояние между Карапчанской врачебной амбулаторией и Железнодорожной составляет около 3 км, время в пути на автобусе — 10−15 минут.