Суд закрыл ветхое здание амбулатории в Железнодорожном Усть-Илимского района
Необходимая медицинская помощь будет оказываться пациентам, прикрепленным к Карапчанской врачебной амбулатории посёлка Железнодорожный
Необходимая медицинская помощь будет оказываться пациентам, прикрепленным к Карапчанской врачебной амбулатории посёлка Железнодорожный
Об этом сообщает
Железнодорожная амбулатория, куда перешёл персонал закрытой амбулатории, начнёт работать в две смены, время приёма продлится до 19:00. Врачи из
Здание Карапчанской врачебной амбулатории построено в 1977 году, деревянное. По состоянию на 1 января 2013 года, до момента передачи муниципального здравоохранения на областной уровень, износ здания составлял 60%. Капремонт не проводился. Местные власти не использовали средства, выделенные в рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2011—2013 годах, так как отсутствовала
Минздрав нашёл возможность выделения 273,23 тыс. рублей на проведение работ по инженерному обследованию здания. Их планируется завершить до 20 мая. После проведения обследования строительных конструкций и на основании технического отчета будет рассмотрен вопрос капремонта старого здания или необходимость строительства нового.
Справка. Численность населения пос. Железнодорожный составляет 7155 человек, из них 1308 детей и подростков. Поселок представлен двумя микрорайонами: Карапчанка и СМП-219. Расстояние между Карапчанской врачебной амбулаторией и Железнодорожной составляет около 3 км, время в пути на автобусе — 10−15 минут.