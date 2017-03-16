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08:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге проверят прописки будущих первоклашек

Прокуратура Екатеринбурга проверяет дома, где родители оформили временную регистрацию для детей-первоклассников. Заинтересоваться пропиской будущих школяров надзорное ведомство заставили громкие скандалы, связанные с зачислением в первый класс, о которых писала «Российская газета».

В наиболее престижных учебных заведениях, которые пользуются особым спросом у родителей (а таких в Екатеринбурге 29), свободные места для поступающих исчезли в первые же сутки с момента начала записи. Согласно российскому законодательству, детей зачисляют в учебные заведения по месту прописки, и предприимчивые родители заранее побеспокоились о заветном адресе для своего ребенка. Стоимость временной регистрации по соседству с нужной школой доходила до 50 тысяч рублей. В итоге выяснилось, что в Екатеринбурге у каждого второго ученика, записанного в первый класс, прописка оформлена не там, где он фактически обитает.

Родители детей, реально живущих рядом с гимназией № 99, но не попавших в списки счастливчиков, подали заявления в полицию и прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к массовой временной регистрации. В сентябре в первый класс этой школы пойдут 75 человек, у 51 из них оформлена временная прописка.

— Идет проверка. Особое внимание уделяем тем домам, где зафиксированы многочисленные случаи регистрации детей, — сказала журналистам прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова. — О результатах говорить пока рано, все факты анализируются. Но, если подтвердится, что люди за вознаграждение прописывали к себе в квартиры посторонних граждан, возбудим уголовные дела. Но учащихся с временной регистрацией из школ никто не выгонит, это незаконно.

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