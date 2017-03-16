Свердловский губернатор отмечает день рождения
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает день рождения. Сегодня главе Среднего Урала исполняется 46 лет.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает день рождения. Сегодня главе Среднего Урала исполняется 46 лет.
Как стало известно Накануне.RU, 16 и 17 марта Евгений Куйвашев взял отпуск, который, по некоторым данным, проведет в Москве, где работает с 14 числа. На работу губернатор выйдет 18 марта.
В этом году Евгений Куйвашев по традиции попросил не дарить ему подарков, а тех, кто хочет сделать приятное — заняться благотворительностью и помочь детям. Такое пожелание глава региона высказал в своем Instagram. Отметим, что такую просьбу Евгений Куйвашев озвучивает уже третий год подряд.
Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с мая 2012 года. На этот пост он был назначен президентом страны. На сентябрь 2017 г. намечены губернаторские выборы. Действующий губернатор к ним подошел во всеоружии. За это время Свердловская область вышла на лидирующие позиции по многим направлениям деятельности, серьезное внимание в регионе уделяется здравоохранению, образованию, развитию промышленности, привлечению инвестиций, бюджетной политике, патриотической работе и спорту.
К слову, сам губернатор известен, как любитель хоккея, и свердловчане часто видят его на матчах екатеринбургского клуба «Автомобилист». В свое время именно благодаря волевому решению главы региона клуб был сохранен — в сложный период был найден спонсор. Как оказалось, губернатор и сам не прочь надеть коньки и взять клюшку.
Интересуется глава региона и боксом и часто посещает поединки, которые с недавних пор проводятся в Екатеринбурге. Среди других спортивных интересов главы региона — биатлон, а с екатеринбургским спортсменом Антоном Шипулиным губернатор находится в дружеских отношениях. В свое время они даже вместе играли в хоккей в рамках «Матча всех звезд».
Кроме того, Евгений Куйвашев традиционно принимает участие в «Лыжне России».
Пристальное внимание Евгений Куйвашев уделяет проблемам обманутых дольщиков. Ситуация с такой категорией граждан в Свердловской области значительно улучшилась, а количество проблемных объектов сократилось.
За период «губернаторства» Евгению Куйвашевму удалось найти общий язык с региональными элитами, а одним из самых очевидных достижений стало «перемирие» «города» и «области», противостояние тянулось со времен Эдуарда Росселя и его не смог преодолеть Александр Мишарин.
Именно Куйвашеву удалось «сохранить» в Свердловской области международную промышленную выставку «Иннопром», которая с каждым годом становится все масштабнее, а количество
Значительные успехи были достигнуты и в развитии на Среднем Урале ОЭЗ «Титановая долина», а также в решении проблем моногорода Краснотурьинск, которому был присвоен статус ТОРа.
Свердловский губернатор умеет и удивлять. Именно он первым из свердловских чиновников ввел традицию крещенских купаниях: сам Куйвашев окунается в прорубь уже несколько лет подряд. Как правило, с собой зовет и свердловских VIP. Кроме того, глава Среднего Урала не так давно завел Instsgram, который ведет лично. А недавно исполнил желание свердловчанки, написавшей ему письмо и попросившей подарить собаку, а также снялся в клипе к 8 Марта.
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