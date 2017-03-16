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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловский губернатор отмечает день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечает день рождения. Сегодня главе Среднего Урала исполняется 46 лет.

Как стало известно Накануне.RU, 16 и 17 марта Евгений Куйвашев взял отпуск, который, по некоторым данным, проведет в Москве, где работает с 14 числа. На работу губернатор выйдет 18 марта.

В этом году Евгений Куйвашев по традиции попросил не дарить ему подарков, а тех, кто хочет сделать приятное — заняться благотворительностью и помочь детям. Такое пожелание глава региона высказал в своем Instagram. Отметим, что такую просьбу Евгений Куйвашев озвучивает уже третий год подряд.

Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с мая 2012 года. На этот пост он был назначен президентом страны. На сентябрь 2017 г. намечены губернаторские выборы. Действующий губернатор к ним подошел во всеоружии. За это время Свердловская область вышла на лидирующие позиции по многим направлениям деятельности, серьезное внимание в регионе уделяется здравоохранению, образованию, развитию промышленности, привлечению инвестиций, бюджетной политике, патриотической работе и спорту.

К слову, сам губернатор известен, как любитель хоккея, и свердловчане часто видят его на матчах екатеринбургского клуба «Автомобилист». В свое время именно благодаря волевому решению главы региона клуб был сохранен — в сложный период был найден спонсор. Как оказалось, губернатор и сам не прочь надеть коньки и взять клюшку.

Интересуется глава региона и боксом и часто посещает поединки, которые с недавних пор проводятся в Екатеринбурге. Среди других спортивных интересов главы региона — биатлон, а с екатеринбургским спортсменом Антоном Шипулиным губернатор находится в дружеских отношениях. В свое время они даже вместе играли в хоккей в рамках «Матча всех звезд».

Кроме того, Евгений Куйвашев традиционно принимает участие в «Лыжне России».

Пристальное внимание Евгений Куйвашев уделяет проблемам обманутых дольщиков. Ситуация с такой категорией граждан в Свердловской области значительно улучшилась, а количество проблемных объектов сократилось.

За период «губернаторства» Евгению Куйвашевму удалось найти общий язык с региональными элитами, а одним из самых очевидных достижений стало «перемирие» «города» и «области», противостояние тянулось со времен Эдуарда Росселя и его не смог преодолеть Александр Мишарин.

Именно Куйвашеву удалось «сохранить» в Свердловской области международную промышленную выставку «Иннопром», которая с каждым годом становится все масштабнее, а количество стран-участников растет.

Значительные успехи были достигнуты и в развитии на Среднем Урале ОЭЗ «Титановая долина», а также в решении проблем моногорода Краснотурьинск, которому был присвоен статус ТОРа.

Свердловский губернатор умеет и удивлять. Именно он первым из свердловских чиновников ввел традицию крещенских купаниях: сам Куйвашев окунается в прорубь уже несколько лет подряд. Как правило, с собой зовет и свердловских VIP. Кроме того, глава Среднего Урала не так давно завел Instsgram, который ведет лично. А недавно исполнил желание свердловчанки, написавшей ему письмо и попросившей подарить собаку, а также снялся в клипе к 8 Марта.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям в адрес Евгения Владимировича!

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