Мэрия Уфы начала борьбу с самовольными парковками во дворах
Под удар попали самодельные блокираторы.
Под удар попали самодельные блокираторы.
В Уфе продолжают демонтировать самовольно возведенные парковочные блокираторы. На этот раз рейд прошел в Кировском районе столицы.
Жители дома № 7 по улице Аксакова посчитали, что вправе распоряжаться парковочными местами во дворах на полную катушку. Предприимчивые автолюбители заставили весь двор металлическими блокираторами веселого оранжевого цвета.
Такие конструкции нарушают закон — придомовая территория является общей собственностью всех жильцов. Кроме того, они мешают проезду спецтранспорта.
— Это самое настоящее самоуправство. Многие местные жители полностью поддержали их демонтаж. Они рассказали, что уже давно ждали визита коммунальщиков, — рассказали в