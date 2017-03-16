Мэрия Уфы начала борьбу с самовольными парковками во дворах

В Уфе продолжают демонтировать самовольно возведенные парковочные блокираторы. На этот раз рейд прошел в Кировском районе столицы.

Жители дома № 7 по улице Аксакова посчитали, что вправе распоряжаться парковочными местами во дворах на полную катушку. Предприимчивые автолюбители заставили весь двор металлическими блокираторами веселого оранжевого цвета.

Такие конструкции нарушают закон — придомовая территория является общей собственностью всех жильцов. Кроме того, они мешают проезду спецтранспорта.