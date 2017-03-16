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07:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Уфы начала борьбу с самовольными парковками во дворах

Под удар попали самодельные блокираторы.

В Уфе продолжают демонтировать самовольно возведенные парковочные блокираторы. На этот раз рейд прошел в Кировском районе столицы.

Жители дома № 7 по улице Аксакова посчитали, что вправе распоряжаться парковочными местами во дворах на полную катушку. Предприимчивые автолюбители заставили весь двор металлическими блокираторами веселого оранжевого цвета.

Такие конструкции нарушают закон — придомовая территория является общей собственностью всех жильцов. Кроме того, они мешают проезду спецтранспорта.

— Это самое настоящее самоуправство. Многие местные жители полностью поддержали их демонтаж. Они рассказали, что уже давно ждали визита коммунальщиков, — рассказали в пресс-службе уфимской администрации.

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