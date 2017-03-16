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10:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Улицу Маршала Чуйкова перекрыли в Волгограде на неделю

Автомобилистам запретили проезд по улице Маршала Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского в Центральном районе Волгограда с 15 по 22 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Комсомольской, Володарского, Советской, Ленина, а также переулку Воровскому.

Добавим, что ограничение движения автомобилей связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по замене аварийного участка теплотрассы.

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