Улицу Маршала Чуйкова перекрыли в Волгограде на неделю

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Комсомольской, Володарского, Советской, Ленина, а также переулку Воровскому.

Добавим, что ограничение движения автомобилей связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по замене аварийного участка теплотрассы.