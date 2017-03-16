Улицу Маршала Чуйкова перекрыли в Волгограде на неделю
Автомобилистам запретили проезд по улице Маршала Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского в Центральном районе Волгограда с 15 по 22 марта.
Автомобилистам запретили проезд по улице Маршала Чуйкова в границах от улицы Володарского до переулка Воровского в Центральном районе Волгограда с 15 по 22 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что ограничение движения автомобилей связано с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении работ по замене аварийного участка теплотрассы.