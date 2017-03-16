В Нижнем Новгороде молодежь вышла на борьбу с навязчивой рекламой

Молодежь Нижнего Новгорода вышла на борьбу со стихийной рекламой, сообщает городская администрация.

Члены молодежной народной дружины Советского района провели акцию «Очистим район от навязчивой рекламы», к которой присоединились также неравнодушные местные жители.

Молодые люди сняли бумажные объявления со столбов и деревьев вдоль дорог на улицах Богородского, Шишкова, Ивлиева, Васюнина, Салганской, Чачиной, Тимирязева и Артельной.