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07:50 (мск), источник: Вести Приморье

Новый отряд спасателей сформирован в Приморье

Новое подразделение поисково-спасательной службы дислоцируется в Дальнереченском районе Приморского края.

Новое подразделение поисково-спасательной службы дислоцируется в Дальнереченском районе Приморского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, создание дополнительного отряда позволит снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций в этом районе края.

«Спасатели нового отряда будут задействованы в тушении лесных пожаров, а также во время прохождения противопаводкового сезона», — отметил заместитель главы региона.

Отряд создан на базе пожарной части краевой противопожарной службы по охране Дальнереченского района.

«На вооружении спасателей — автомобиль повышенной проходимости, моторная лодка, необходимое аварийно-спасательное оборудование. Также в ближайшее время в распоряжение отряда поступит квадроцикл», — сообщил директор учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края Юрий Журавель.

Отметим, в ближайшее время еще один отряд спасателей сформируют в посёлке Пластун Тернейского района.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности — запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Напомним, в Приморье в боевой готовности для борьбы с лесными пожарами находятся более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (4232) 399−999, единый телефон пожарных и спасателей 101.

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