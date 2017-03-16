Реку в Новой Зеландии наделили правами человека

Таким образом река теперь обладает правами, обязанностями и ответственностью как любое юридическое лицо. Именно такого решения с 1870 года добивались представители коренного народа Новой Зеландии — маори. Заключение подобных отношений с рекой на кажется маори необычным, ведь у них даже есть поговорка: «Я — река, а река — это я».

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Теперь в случае начала какого-либо судебного разбирательства Уонгануи официально будут представлять два человека: один — от маори, второй — от правительства Новой Зеландии.

На создание правовой базы для реки будет выделено 80 млн долларов.