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09:02 (мск), источник: Моя Планета

Реку в Новой Зеландии наделили правами человека

Реку Уонгануи, протекающую по Северному острову Новой Зеландии, после долгой судебной тяжбы наделили правовым статусом человека.

Таким образом река теперь обладает правами, обязанностями и ответственностью как любое юридическое лицо. Именно такого решения с 1870 года добивались представители коренного народа Новой Зеландии — маори. Заключение подобных отношений с рекой на кажется маори необычным, ведь у них даже есть поговорка: «Я — река, а река — это я».

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Теперь в случае начала какого-либо судебного разбирательства Уонгануи официально будут представлять два человека: один — от маори, второй — от правительства Новой Зеландии.

На создание правовой базы для реки будет выделено 80 млн долларов.

Таким образом планируется облегчить усилия по сохранению окружающей среды, передает CNN.

Уонгануи — самая длинная судоходная река Новой Зеландии, ее протяженность составляет около 290 километров. Она течет от вулканического массива Тонгариро до Тасманова моря.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
В Новою Зеландию очень легко уехать , если ты молод . Принимают с радостью . Подумайте .Всё лучше , чем здесь всю жизнь "бороться за светлое будущее " и "подтягивать потуже ремни " .
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