Реку в Новой Зеландии наделили правами человека
Реку Уонгануи, протекающую по Северному острову Новой Зеландии, после долгой судебной тяжбы наделили правовым статусом человека.
Реку Уонгануи, протекающую по Северному острову Новой Зеландии, после долгой судебной тяжбы наделили правовым статусом человека.
Таким образом река теперь обладает правами, обязанностями и ответственностью как любое юридическое лицо. Именно такого решения с 1870 года добивались представители коренного народа Новой Зеландии — маори. Заключение подобных отношений с рекой на кажется маори необычным, ведь у них даже есть поговорка: «Я — река, а река — это я».
Теперь в случае начала
Таким образом планируется облегчить усилия по сохранению окружающей среды, передает CNN.
Уонгануи — самая длинная судоходная река Новой Зеландии, ее протяженность составляет около 290 километров. Она течет от вулканического массива Тонгариро до Тасманова моря.