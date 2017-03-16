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08:33 (мск), источник: VN.ru

9 семьям отключили электричество в общежитии

9 семей в Краснозерском районе могут оказаться на улице. Квадратные метры в общежитии не приватизированы. Документы, где прописаны условия социального найма, просрочены, а у самого здания сменился собственник. В комнатах уже отключили электроэнергию, и люди опасаются, что на очереди — отключение отопления и воды.

Это общежитие уже несколько часов обесточено. И вряд ли электроэнергию подключат. Комната, где находится щитовая, опечатана владельцем этого помещения. Опечатал владелец и одну из комнат вместе с проживающей в ней пожилой женщиной. Из-за этого ей стало плохо. Пришлось вызвать «скорую».

История этого общежития запутанная. Изначально жилье принадлежало местному хозяйству. Комнаты давали только работникам.

— Человеку предоставляли работу, жилье и регистрацию в этом общежитии. Документы хранятся пять лет, срок истек, сейчас это и уже все уничтожено, списано, — говорит специалист Кайгородского сельского совета Светлана Нестеренко.

После слияния нескольких близких сельхозпредприятий жилье оказалось в собственности научно-производственного хозяйства «Краснозерское».

Юрий Горохов — именно он представляет интересы владельца общежития. Из документов, подтверждающих право собственности, у него на руках решение Арбитражного суда. У жильцов только прописка и просроченные договоры социального найма.

— Если бы эти люди здесь не проживали, то здесь было бы тоже самое, что и со всем этим хозяйством произошло, — крах. Оно все разбомблено, все распродано, — считает глава Кайгородского сельского совета Владимир Варавва.

Кстати, собственник общежития не ставит цель выселить людей. Он готов предоставить эти комнаты в аренду. Вот только некоторые пункты договора не устраивают жильцов.

— Есть пункт, в котором сказано, что до 31 декабря мы можем проживать, а дальше продлевать прописку нам не собираются. То есть этот договор не на проживание, а на выселение в итоге, — рассказывает жительница общежития Тамара Денисова.

Собственник настаивает: не хотите заключать договор аренды — освобождайте помещения.

— Представьте себе ситуацию. Вы находитесь у себя дома, я к вам прихожу домой и диктую, в какое время вам мыть посуду, либо сидеть за столом, либо есть. Вот извините, вы пришли к нам в дом. Отношение будет соответствующее, — объясняет исполнительный директор «НПХ Краснозерское» Юрий Горохов.

Электричества в комнатах нет. Собственник к тому же грозился отключить воду и отопление.

Жильцы надеются, что у них все-таки получится договориться с руководством «НПХ Краснозерское», и пункты договора, не устраивающие жильцов, будут пересмотрены.

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