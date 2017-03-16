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08:41 (мск), источник: СуперОмск

Омичи начали ходить по улицам в противогазах

Экзотично одетых горожан можно встретить в Нефтяниках.

Жители Омска стали массово запасаться противогазами. Очевидно, что вынудил их на такие экзотические меры неприятный запах метилмеркаптана в воздухе. Так, вчера вечером один из проживающих близ улицы Химиков омич выложил свое фото в противогазе в социальных сетях.

Отметим, что несмотря на проводящиеся проверки силовых структур и минприроды региона, виновник неприятного запаха в городе до сих пор не установлен. «Аромат» метилмеркаптана не пропадает с городских улиц вот уже недели, а вчера был особенно заметен.

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