Передвижную клинику для диких животных создадут в Приморье

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Одна из первых передвижных клиник для диких животных уже этим летом начнет работать в Приморье. Она будет представлять собой КамАЗ с будкой, оборудованной всем необходимым, сообщили ИА PrimaMedia в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных.

«Автомобиль КамАЗ с будкой, который будет оборудован всем необходимым для работы с животными, которые вынужденно изымаются из природы. Пока такая «скорая помощь» для животных не работает, но, когда автомобиль полностью оборудуют, а это произойдет в мае-июне, она начнет спасать животных», — рассказал корр. агентства сотрудник ПРОО «Центр «Тигр».

Главный плюс такой передвижной клиники в том, что можно будет прямо на месте обездвижить животное, и оказать ему необходимую помощь сразу.

Оборудование и автомобиль были приобретены на пожертвования неравнодушных граждан.