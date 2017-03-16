Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Знаменитый российский актер доставлен в клинику столицы - СМИ
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
09:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Передвижную клинику для диких животных создадут в Приморье

Грузовик с необходимым оборудованием сильно поможет в лечении хищников.

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Одна из первых передвижных клиник для диких животных уже этим летом начнет работать в Приморье. Она будет представлять собой КамАЗ с будкой, оборудованной всем необходимым, сообщили ИА PrimaMedia в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных.

«Автомобиль КамАЗ с будкой, который будет оборудован всем необходимым для работы с животными, которые вынужденно изымаются из природы. Пока такая «скорая помощь» для животных не работает, но, когда автомобиль полностью оборудуют, а это произойдет в мае-июне, она начнет спасать животных», — рассказал корр. агентства сотрудник ПРОО «Центр «Тигр».

Главный плюс такой передвижной клиники в том, что можно будет прямо на месте обездвижить животное, и оказать ему необходимую помощь сразу.

Оборудование и автомобиль были приобретены на пожертвования неравнодушных граждан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дворцы торговли "Чурин и Ко": как торговали во Владивостоке 100 лет назад
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS поддержал участие «чистых» спортсменов из РФ в ОИ-2018
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь