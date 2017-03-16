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08:47 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура выявила нарушения в медико-санитарном обеспечении осужденных в Свердловской области

Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила грубые нарушения законодательства в части медико-санитарного обеспечения осужденных в федеральных казенных учреждениях «Исправительная колония № 19», «Исправительная колония № 24», «Исправительная колония № 26» ГУ ФСИН России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, персонал медицинских частей исправительных учреждений не укомплектован. Из-за отсутствия врача-рентгенолога не производится квалифицированное исследование снимков флюорографического обследования осужденных.

«Таким образом в случае тяжелых форм инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, одного или нескольких осужденных, под угрозой заражения может оказаться исправительная колония в целом. Кроме того, медицинские части не обеспечены витаминами для поддержания иммунитета осужденных и стоматологическими материалами. Обследование крови у ВИЧ-инфицированных осужденных на иммунный статус и вирусную нагрузку производится в объеме выделенных лимитов, что является крайне недостаточным для планового обследования прикрепленного контингента», — сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Федерального казенного учреждения здравоохранения МСЧ-66 ФСИН России представление. Ситуация остается на контроле прокуратуры.

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