Прокуратура выявила нарушения в медико-санитарном обеспечении осужденных в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, персонал медицинских частей исправительных учреждений не укомплектован. Из-за отсутствия врача-рентгенолога не производится квалифицированное исследование снимков флюорографического обследования осужденных.

«Таким образом в случае тяжелых форм инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, одного или нескольких осужденных, под угрозой заражения может оказаться исправительная колония в целом. Кроме того, медицинские части не обеспечены витаминами для поддержания иммунитета осужденных и стоматологическими материалами. Обследование крови у ВИЧ-инфицированных осужденных на иммунный статус и вирусную нагрузку производится в объеме выделенных лимитов, что является крайне недостаточным для планового обследования прикрепленного контингента», — сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Федерального казенного учреждения здравоохранения МСЧ-66 ФСИН России представление. Ситуация остается на контроле прокуратуры.