Прокуратура выявила нарушения в медико-санитарном обеспечении осужденных в Свердловской области
Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила грубые нарушения законодательства в части
Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выявила грубые нарушения законодательства в части
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, персонал медицинских частей исправительных учреждений не укомплектован.
«Таким образом в случае тяжелых форм инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, одного или нескольких осужденных, под угрозой заражения может оказаться исправительная колония в целом. Кроме того, медицинские части не обеспечены витаминами для поддержания иммунитета осужденных и стоматологическими материалами. Обследование крови у
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Федерального казенного учреждения здравоохранения МСЧ-66 ФСИН России представление. Ситуация остается на контроле прокуратуры.