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08:48 (мск), источник: ИА REGNUM

На Южном Урале паводок ждут раньше обычного времени

На реках начали взрывать лед.

Паводок в Челябинской области может начаться раньше обычного климатического времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Подразделения МЧС России провели первый этап подготовки к паводку в Челябинской области. В районе города Аши проведены взрывные работы для освобождения от ледового покрытия реки Сим. Были задействованы военные, представители спасательных служб, администрации города Аша и полицейские, а также специалисты из соседней Башкирии — инженерно-саперного батальона военной части из поселка Алкино-2.

Сотрудники группы по взрывным работам провели подготовительные мероприятия, заложили взрывные устройства в подготовленные лунки и произвели подрыв, тем самым, разрушив часть ледяного покрова реки Сим, в определенных местах, подверженных заторам в период паводка. Подобные меры уже в течение пяти лет позволяют пройти паводок, в напряженном по подтоплениям районе, без серьезных происшествий.

Отметим, в 1980-е годы в населенных пунктах Южного Урала, подверженных риску затопления, на реках регулярно производились взрывные работы для предотвращения их разлива в результате ледяных заторов и усмирения стихии паводка.

По данным МЧС половодье на Южном Урале в 2017 году может быть сложным. Причина в вероятном резком потеплении в ближайшую неделю, которое может вызвать быстрое таяние снега и угрозу населенным пунктам, расположенным в местах возможного затопления.

Сложная ситуация прогнозируется на территории 34 населенных пунктов. Подтопление грозит Ашинскому, Брединскому, Варненскому районам, городу Троицку, а также некоторым районам и пригороду Челябинска.

При этом система оповещения населения работает не в полной мере, заявляют спасатели. На текущий момент комплексная система экстренного оповещения населения не работает в нескольких муниципалитетах Челябинской области, в том числе в Ашинском, Варненском и Увельском, а также в городских округах — Верхнеуфалейском и Усть-Катавском.

Вместе с тем, областные власти рапортуют о создании резервов финансовых и материальных ресурсов, проведенной большой подготовительной работе. Также, по их словам, под особый контроль поставлено состояние гидротехнических сооружений.

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