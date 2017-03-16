В небе над Новосибирском увидели первое весеннее гало, фотографии явления публикуют новосибирцы на своих страницах в соцсетях.

Явление появилось в небе над Новосибирска утром 16 марта. Обычно оно возникает при усилении морозов, когда водяной пар превращается в маленькие льдинки. При отражении света от них и происходит такое свечение. Гало также называют северным сиянием и солнечным нимбом, а также зимней радугой из-за преобладания цветов красного спектра. Но стоит отметить, что гало менее яркое, по сравнению с радугой.