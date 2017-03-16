На Хабаровской таможне у жителя Китая изъяли почти тысячу сигарет

Учитывая, что согласно законодательству на территорию России запрещено ввозить более 200 сигарет, в отношении жителя Китая возбудили дело об административном правонарушении.

Сигареты поместили в камеру хранения таможни до судебного решения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.