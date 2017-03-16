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09:38 (мск), источник: Губерния онлайн

На Хабаровской таможне у жителя Китая изъяли почти тысячу сигарет

Сотрудники Хабаровской таможни обнаружили у мужчины, который прилетел из Харбина, 960 сигарет.

Учитывая, что согласно законодательству на территорию России запрещено ввозить более 200 сигарет, в отношении жителя Китая возбудили дело об административном правонарушении.

Сигареты поместили в камеру хранения таможни до судебного решения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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