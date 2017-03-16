Из Самары в Уфу отправится «Вагон знаний» со школьниками

17 марта в 12.00 (мск) на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественное отправление в столицу Республики Башкортостан 190 самарских школьников. Поездка состоится в рамках межрегионального проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Вагон знаний» (до этого в географию проекта входили только Самарская и Пензенская области).

Это пятый рейс проекта «Вагон знаний» с момента старта, но первый рейс в Уфу. В результате численность школьников, принявших участие в проекте, достигнет 1450 человек.

Цель проекта — познакомить подрастающее поколение с удивительной и многогранной историей нашей страны в увлекательном формате путешествий на железнодорожном транспорте.

В мероприятии примут участие руководители Куйбышевской железной дороги и Куйбышевского филиала АО «ФПК», представители органов власти Самарской области.