Взрослые пингвины замечены за стремлением кормиться за счет родителей

Источник: РИА "Новости"

Группа орнитологов из Вашингтонского университета во главе с профессором биологии Ди Борсмой с 2006 по 2015 год вела наблюдение за галапагосскими пингвинами и обнаружила, что уже оперившиеся взрослые птенцы порой возвращаются к своим родителям и просят еду, а те продолжают кормить выросшее потомство при условии большого количества пищи. «Мы собрали достаточно доказательств, свидетельствующих, что забота родителей об уже оперившихся птенцах является нормой, хотя и встречается не часто», — заявила Борсма, передает Science Daily.

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Ученые знают, что многие птицы продолжают кормить свое потомство после оперения, по крайней мере, в течение ограниченного периода времени, однако, среди 18 видов пингвинов такое поведение прежде было отмечено лишь у папуанских. Теперь же кормление взрослого потомства подтвердилось и среди галапагосских пингвинов. В частности, ученые увидели, как взрослые птенцы выпрашивают еду у только что завершивших охоту пингвинов. Поскольку эти птицы различают друг друга по голосам, орнитологи полагают, что они просят пищу именно у своих родителей. В то же время не имеющие отношения к птенцам пингвины обычно игнорируют их или пытаются клюнуть.

Специалисты подмечают, что родители проявляют щедрость по отношению к своим взрослым птенцам лишь при условии большого количества пищи.