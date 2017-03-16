Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16Неслабый пол
10:07 (мск), источник: Моя Планета

Взрослые пингвины замечены за стремлением кормиться за счет родителей

Люди не одиноки в желании поддерживать своих уже выросших детей, покинувших родительское гнездо: ученые обнаружили такое поведение и среди галапагосских пингвинов.

Источник: РИА "Новости"

Группа орнитологов из Вашингтонского университета во главе с профессором биологии Ди Борсмой с 2006 по 2015 год вела наблюдение за галапагосскими пингвинами и обнаружила, что уже оперившиеся взрослые птенцы порой возвращаются к своим родителям и просят еду, а те продолжают кормить выросшее потомство при условии большого количества пищи.

«Мы собрали достаточно доказательств, свидетельствующих, что забота родителей об уже оперившихся птенцах является нормой, хотя и встречается не часто», — заявила Борсма, передает Science Daily.

Читайте также
Британская пара сыграла свадьбу с пингвинами

Ученые знают, что многие птицы продолжают кормить свое потомство после оперения, по крайней мере, в течение ограниченного периода времени, однако, среди 18 видов пингвинов такое поведение прежде было отмечено лишь у папуанских. Теперь же кормление взрослого потомства подтвердилось и среди галапагосских пингвинов.

В частности, ученые увидели, как взрослые птенцы выпрашивают еду у только что завершивших охоту пингвинов. Поскольку эти птицы различают друг друга по голосам, орнитологи полагают, что они просят пищу именно у своих родителей. В то же время не имеющие отношения к птенцам пингвины обычно игнорируют их или пытаются клюнуть.

Специалисты подмечают, что родители проявляют щедрость по отношению к своим взрослым птенцам лишь при условии большого количества пищи.

В голодные времена они могут просто прогнать потомство.

Ученые считают, что таким поведением галапагосские пингвины способствуют поддержанию численности своего вида и обеспечивают продление рода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Постпред США при ООН заявила об отсутствии доверия к России
На выборах в Нидерландах выигрывает партия премьера Рютте
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
В России становится все меньше легальных трудовых мигрантов
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS поддержал участие «чистых» спортсменов из РФ в ОИ-2018
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь