Взрослые пингвины замечены за стремлением кормиться за счет родителей
Люди не одиноки в желании поддерживать своих уже выросших детей, покинувших родительское гнездо: ученые обнаружили такое поведение и среди галапагосских пингвинов.
Люди не одиноки в желании поддерживать своих уже выросших детей, покинувших родительское гнездо: ученые обнаружили такое поведение и среди галапагосских пингвинов.
Группа орнитологов из Вашингтонского университета во главе с профессором биологии Ди Борсмой с 2006 по 2015 год вела наблюдение за галапагосскими пингвинами и обнаружила, что уже оперившиеся взрослые птенцы порой возвращаются к своим родителям и просят еду, а те продолжают кормить выросшее потомство при условии большого количества пищи.
«Мы собрали достаточно доказательств, свидетельствующих, что забота родителей об уже оперившихся птенцах является нормой, хотя и встречается не часто», — заявила Борсма, передает Science Daily.
Ученые знают, что многие птицы продолжают кормить свое потомство после оперения, по крайней мере, в течение ограниченного периода времени, однако, среди 18 видов пингвинов такое поведение прежде было отмечено лишь у папуанских. Теперь же кормление взрослого потомства подтвердилось и среди галапагосских пингвинов.
В частности, ученые увидели, как взрослые птенцы выпрашивают еду у только что завершивших охоту пингвинов. Поскольку эти птицы различают друг друга по голосам, орнитологи полагают, что они просят пищу именно у своих родителей. В то же время не имеющие отношения к птенцам пингвины обычно игнорируют их или пытаются клюнуть.
В голодные времена они могут просто прогнать потомство.
Ученые считают, что таким поведением галапагосские пингвины способствуют поддержанию численности своего вида и обеспечивают продление рода.