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10:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Специалисты рассказали, чего ждать от весеннего паводка в Приморье

Весенний паводок 2017 года в Приморском крае, по оценке специалистов Примгидромета и Росгидромета, ожидается на уровне средних многолетних значений, а начало ледохода на реках края прогнозируется предположительно во второй половине марта, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: 25.mchs.gov.ru

По состоянию на 16 марта 2017 года на территории Приморского края подтопленных населённых пунктов и объектов инфраструктуры нет.

Как сообщили в МЧС, в крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод. Создана группировка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного подтопления.

Возобновлена работа Межведомственной рабочей группы края по планированию противопаводковых мероприятий и контроль за прохождением паводка в 2017 году. Мониторинг рек Приморского края проводится 76 постоянными гидрологическими постами.

Велика вероятность заторных явлений на 11-ти участках рек Уссури, Большая Уссурка, Спасовка, Арсеньевка, Маревка, Илистая и Малиновка в 6-ти муниципальных образованиях. Проводятся проверки гидротехнических сооружений по вопросу готовности к обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья и паводковых вод.

Спланирована работа 52 оперативных групп, в том числе: 15 — от Главного управления МЧС России по Приморскому краю, 7 — от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 30 — от органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления муниципальных образований края на случай необходимости аварийно-спасательных работ и эвакуации населения.

Жителям необходимо принять следующие меры:

 — Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах;.

 — Уточнить границы подтопления в районе проживания;.

 — Очистить придомовую территорию от снега, мусора;.

 — Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;.

 — Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации и от грязи;.

 — Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли»;.

 — Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.

 — Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места;.

 — Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет её с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их.

 — Ёмкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания;.

 — Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места;.

 — Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты;.

«Рекомендуем населению застраховать своё имущество во избежание нанесения материального ущерба весенним паводком» — отметили в ведомстве.

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребёнка слабее любопытства, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоёма. Это может закончиться трагически.

Единый телефон службы спасения «112» или «101».

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