Новый сквер для отдыха появится в Анапе

В качестве участка под сквер в честь 80-летия Краснодарского края рассматривались разные варианты. Выбор пал на участок на улице Парковой — там сделали асфальтовую дорожку, но на этом благоустроительные работы остановились.

Также глава города поручил сформировать участок для отдыха у Пенсионного фонда. Предложение получило единогласную поддержку жителей района. Анапчане добавляют, что хотели бы видеть на территории будущей парковой зоны лавочки, цветочные клумбы и детскую площадку, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.