Новый сквер для отдыха появится в Анапе
В Анапе возле здания Пенсионного фонда появится новый сквер. Соответствующее поручение управлению имущественных отношений дал глава Анапы Сергей Сергеев во время рабочего объезда.
В Анапе возле здания Пенсионного фонда появится новый сквер. Соответствующее поручение управлению имущественных отношений дал глава Анапы Сергей Сергеев во время рабочего объезда.
В качестве участка под сквер в честь 80-летия Краснодарского края рассматривались разные варианты. Выбор пал на участок на улице Парковой — там сделали асфальтовую дорожку, но на этом благоустроительные работы остановились.
Также глава города поручил сформировать участок для отдыха у Пенсионного фонда. Предложение получило единогласную поддержку жителей района. Анапчане добавляют, что хотели бы видеть на территории будущей парковой зоны лавочки, цветочные клумбы и детскую площадку, сообщили ГТРК «Кубань» в