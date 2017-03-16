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12:30 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый сквер для отдыха появится в Анапе

В Анапе возле здания Пенсионного фонда появится новый сквер. Соответствующее поручение управлению имущественных отношений дал глава Анапы Сергей Сергеев во время рабочего объезда.

Источник: ГТРК «Кубань»

В качестве участка под сквер в честь 80-летия Краснодарского края рассматривались разные варианты. Выбор пал на участок на улице Парковой — там сделали асфальтовую дорожку, но на этом благоустроительные работы остановились.

Также глава города поручил сформировать участок для отдыха у Пенсионного фонда. Предложение получило единогласную поддержку жителей района. Анапчане добавляют, что хотели бы видеть на территории будущей парковой зоны лавочки, цветочные клумбы и детскую площадку, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

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