Иркутянки прорекламировали зимний отдых, раздевшись на снежном пляже

Молодые иркутянки присоединились к акции «Белые пляжи Сибири», проведя фотосессию в бикини на берегу Ангары.

Такой необычной акцией девушки открыли новый пляжный сезон, а заодно прорекламировали зимний отдых в Сибири. В Приангарье зима еще продолжается, кататься на горных лыжах, сноубордах и тюбах можно будет до конца апреля.

Для фотосессии на пляже установили шезлонги, несмотря на лежащий вокруг снег оказалось, что вполне можно загорать. Девушки рассказали, что было совершенно не холодно, так как солнце сейчас уже начинает припекать.

Напомним, ежегодно в конце апреля иркутские лыжники и сноубордисты устраивают спуск в купальниках, который проходит на склонах горы Снежная в Байкальске.