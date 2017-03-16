На пьяных водителей организуют «охоту»

В Челябинской области пройдет рейд против нетрезвых водителей.

Его организует ГИБДД, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Мероприятия пройдут завтра, 17 марта, во всех городах и районах.

«С начала года на территории области зарегистрировано 33 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, в которых восемь человек погибли и 40 получили ранения. Выявлено более трех с половиной тысяч нетрезвых водителей», — отметили в ГИБДД региона.