В микрорайоне Гайва включат сирены
Учения будут проходить утром 17 марта на территории «Пермского района гидротехнических сооружений и судоходства».
Учения будут проходить утром 17 марта на территории «Пермского района гидротехнических сооружений и судоходства».
В Перми с 10:00 до 12:00 17 марта в микрорайоне Гайве включат сирены. По информации краевого ГУ МЧС России, система оповещения начнется на территории «Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства».
Специалисты просят пермяков сохранять спокойствие.