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09:47 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Гайва включат сирены

Учения будут проходить утром 17 марта на территории «Пермского района гидротехнических сооружений и судоходства».

В Перми с 10:00 до 12:00 17 марта в микрорайоне Гайве включат сирены. По информации краевого ГУ МЧС России, система оповещения начнется на территории «Пермский район гидротехнических сооружений и судоходства».

Специалисты просят пермяков сохранять спокойствие.

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