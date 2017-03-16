Уфимец с помощью видеозаписи доказал свою невиновность и незаконность действий полицейских

По словам местного жителя, полтора месяца назад он поскользнулся на остановке, сильно ударился и присел на скамейку отдышаться. Дежурные полицейские решили, что мужчина пьян, задержали его и доставили в опорный пункт полиции.

Истец провел двое суток под арестом, а затем Калининский районный суд вынес постановление, что мужчина якобы оказал сопротивление стажам порядка при задержании и устроил драку. Позже уфимец сумел достать видеозапись с камеры магазина и найти свидетелей задержания. Он решил доказать свою невиновность: подал апелляцию на решение районного суда. Верховный суд РБ отменил постановление нижестоящей инстанции и встал на сторону мужчины.