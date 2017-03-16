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09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимец с помощью видеозаписи доказал свою невиновность и незаконность действий полицейских

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимец с помощью записи с камеры видеонаблюдения доказал свою невиновность и незаконность действий полицейских. Накануне Верховный суд РБ вынес решение в пользу истца, сообщает ГТРК «Башкортостан».

По словам местного жителя, полтора месяца назад он поскользнулся на остановке, сильно ударился и присел на скамейку отдышаться. Дежурные полицейские решили, что мужчина пьян, задержали его и доставили в опорный пункт полиции.

Истец провел двое суток под арестом, а затем Калининский районный суд вынес постановление, что мужчина якобы оказал сопротивление стажам порядка при задержании и устроил драку. Позже уфимец сумел достать видеозапись с камеры магазина и найти свидетелей задержания. Он решил доказать свою невиновность: подал апелляцию на решение районного суда. Верховный суд РБ отменил постановление нижестоящей инстанции и встал на сторону мужчины.

«Теперь после получения документов из Верховного суда РБ в Управлении МВД России по Уфе будет приниматься решение в соответствии с законодательством», — сказали в пресс-службе МВД по РБ.

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