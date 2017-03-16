17 марта в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном и Приволжском районах.
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном и Приволжском районах.
(Город Казань KZN.RU, 16 марта). 17 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 13.00 до 18.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 59−73; ул. Беломорская, 10/19, 18а, 108а, 108б, 108 г, 108ж; ул. Дубинина, 2−12, 14−34; ул. Камышинская, 23−61, 24−60; ул. Краснопресненская, 1, 1а-13, 2−18; ул. Кутузова, 15, 22−34, пер. Кутузовский, 1−13, 2−14; ул. Левитана, 23−57, 24−62, 62а; ул.
С 9.00 до 12.00 без света останутся жители улицы Сабит Приволжского района.
С 13.00 до 16.00 отключение произойдет в Приволжском районе по улицам: 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Солнечная, Тукая, Юбилейная.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.