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13:02 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

17 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном и Приволжском районах.

(Город Казань KZN.RU, 16 марта). 17 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 13.00 до 18.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул.2-я Шатурская, 59−73; ул. Беломорская, 10/19, 18а, 108а, 108б, 108 г, 108ж; ул. Дубинина, 2−12, 14−34; ул. Камышинская, 23−61, 24−60; ул. Краснопресненская, 1, 1а-13, 2−18; ул. Кутузова, 15, 22−34, пер. Кутузовский, 1−13, 2−14; ул. Левитана, 23−57, 24−62, 62а; ул. Мамина-Сибиряка, 23−47, 24−54; ул. Перовской, 65, 66, 71, 72, 76, 77, 80; ул. Пятигорская, 36, 38, 41, 42; ул. Харьковская, 23−61а, 24−56; ул. Чапаева, 21; ул. Читинская, 1−27; ул. Шатурская, 114−132, 173−189.

С 9.00 до 12.00 без света останутся жители улицы Сабит Приволжского района.

С 13.00 до 16.00 отключение произойдет в Приволжском районе по улицам: 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Солнечная, Тукая, Юбилейная.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.

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